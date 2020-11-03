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Расчет идеального веса через Индекс Массы Тела

Расчет идеального веса через индекс массы тела. Индекс массы тела равен отношению массы тела в килограммах к квадрату росту в метрах.

Есть еще одна методика расчета идеального веса, кроме Расчет идеального веса по формуле Брока — расчет через Индекс Массы Тела. Понятие «Индекс Массы Тела» (ИМТ) было предложено бельгийским социологом и статистиком Адольфом Кетеле еще в 1869 году. Индекс массы тела равен отношению массы тела в килограммах к квадрату росту в метрах.
Полученное число соотносится с принятым в настоящее время соответствием:
менее 15 — острый дефицит массы
15–20 — недостаточная масса тела
20–25 — норма
25–30 — избыточная масса тела
30–35 — ожирение первой степени
35–40 ожирение второй степени
больше 40 — ожирение третьей степени

Исходя из нормы в 20–25 и роста можно рассчитать идеальный вес. Методика, как и все остальные методики, дает только примерный результат и рассчитана на взрослых.
Калькулятор ниже еще и посчитает ваш текущий индекс.

PLANETCALC, Расчет идеального веса через Индекс Массы Тела (ИМТ)

Расчет идеального веса через Индекс Массы Тела (ИМТ)

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PLANETCALC, Расчет идеального веса через Индекс Массы Тела
Timur2020-11-03 14:19:26

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