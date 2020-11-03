Расчет идеального веса через Индекс Массы Тела

Есть еще одна методика расчета идеального веса, кроме Расчет идеального веса по формуле Брока — расчет через Индекс Массы Тела. Понятие «Индекс Массы Тела» (ИМТ) было предложено бельгийским социологом и статистиком Адольфом Кетеле еще в 1869 году. Индекс массы тела равен отношению массы тела в килограммах к квадрату росту в метрах.

Полученное число соотносится с принятым в настоящее время соответствием:

менее 15 — острый дефицит массы

15–20 — недостаточная масса тела

20–25 — норма

25–30 — избыточная масса тела

30–35 — ожирение первой степени

35–40 ожирение второй степени

больше 40 — ожирение третьей степени

Исходя из нормы в 20–25 и роста можно рассчитать идеальный вес. Методика, как и все остальные методики, дает только примерный результат и рассчитана на взрослых.

Калькулятор ниже еще и посчитает ваш текущий индекс.

